Вологда, , 19:52 — REGNUM Губернатор Вологодской области написал на своей странице «Вконтакте», что 85% выпускников школ планируют поступить в местные вузы. Пользователи региона в этой цифре усомнились.

«Практически 85%, а это больше 3500 выпускников наших выпускников школ планируют поступать в вузы области […] Наши вузы становятся привлекательными для ребят. У нас готовят отличных профессионалов, которые востребованы на рынке труда. И поэтому мы решили увеличить количество бюджетных мест. Порядка 400 мест будет создано за счёт федерального и областного бюджетов. Половина из них будет организована по поручению Президента РФ, который выделил дополнительные бюджетные места вузам уже в этом году. Теперь ребятам не придётся ехать в другие регионы для поступления. Особенно это важно в период пандемии», — написал глава региона.

Пост о популярности вологодских вузов у некоторых подписчиков вызвал вопросы:

«В каком месте привлекательные?»

«В чём привлекательность? Привлекательность Вуза это когда в них едут поступать валом с других регионов. Да и поступают ещё и те, кто обломался с другими более хорошими вузами. Цифра в 85% на чём основана? Ещё выпускники документы не сдавали, чтобы делать такую выдержку».

«В нашей области хорошие региональные Вузы, не более того, во многом, практически во всём уступают не только вузам СПБ и Москвы, но даже тому же Ягму) Да и нет ничего плохого в том, что ученик поедет учиться в СПБГУ, ВШЭ, МГУ или куда-то ещё».

Добавим, что в Вологодской области 15 вузов. В 2020 году в рейтинге российских вузов наилучший результат показал Череповецкий госуниверситет, заняв 381-ое место.