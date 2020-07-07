Вологда, 7 июля 2020, 19:52 — REGNUM Губернатор Вологодской области написал на своей странице «Вконтакте», что 85% выпускников школ планируют поступить в местные вузы. Пользователи региона в этой цифре усомнились.
Пост о популярности вологодских вузов у некоторых подписчиков вызвал вопросы:
«В каком месте привлекательные?»
«В чём привлекательность? Привлекательность Вуза это когда в них едут поступать валом с других регионов. Да и поступают ещё и те, кто обломался с другими более хорошими вузами. Цифра в 85% на чём основана? Ещё выпускники документы не сдавали, чтобы делать такую выдержку».
«В нашей области хорошие региональные Вузы, не более того, во многом, практически во всём уступают не только вузам СПБ и Москвы, но даже тому же Ягму) Да и нет ничего плохого в том, что ученик поедет учиться в СПБГУ, ВШЭ, МГУ или куда-то ещё».
Добавим, что в Вологодской области 15 вузов. В 2020 году в рейтинге российских вузов наилучший результат показал Череповецкий госуниверситет, заняв 381-ое место.