Вашингтон, , 08:56 — REGNUM Социальные сети представляют собой эффективную площадку для рекламодателей. Однако это не уберегло «Фейсбук» от потери огромной суммы после всего одного заявления крупного рекламодателя. Как повлияли последние мировые события на рекламу в этой соцсети, пишет автор ИА REGNUM Галина Смирнова.

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26 июня от сотрудничества с «Фейсбуком» и его продуктами, включая «Твиттер» и «Инстраграм», отказался Unilever, в результате чего акции корпорации обрушились на 8,32%, что означало потерю 7,2 млрд долларов. Unilever пояснил, что реклама на этих платформах бесполезна для людей, а нынешние события «возложили на бренды новую ответственность за обучение, реакцию и действия для создания надежной и безопасной цифровой экосистемы».

Управление по защите конкуренции и рынкам (CMA) Великобритании выпустило рекомендации по «введению нового регуляторного режима, способствующего конкуренции, для решения проблемы доминирования на рынке Google и Facebook». Помимо ряда предлагаемых правил, СМА делится данными, согласно которым «Фейсбук» и «Гугл» держат 80% рекламного онлайн-рынка Великобритании, а «Гугл» — 90% всего рынка поисковой рекламы. Так почему бы государству не создать свои собственные платформы, способные конкурировать с иностранными гигантами?

Читайте статью Галины Смирновой «Фейсбук» родил анархию и от неё гибнет: глобальные бренды обходят соцсеть».