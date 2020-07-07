Екатеринбург, , 19:48 — REGNUM В Свердловской области у нескольких сотрудников предприятия «УГМК-Агро» обнаружен коронаврус. Об этом пишут СМИ.

Информацию подтвердили журналистам в пресс-службе компании. По её данным, выявить заразившихся удалось благодаря регулярному тестированию персонала. Всех контактировавших первого уровня оперативно перевели на удалённую работу и проверят на коронавирус. А сотрудники Института вирусных инфекций провели дезинфекцию помещений, в которых пребывали заражённые.

В пресс-службе компании отмечают, что вся работа идёт с учётом санитарных норм. Как сообщало ИА REGNUM, ранее случаи коронавируса были обнаружены на предприятии УГМК в Челябинской области.