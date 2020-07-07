Нижний Новгород, , 19:40 — REGNUM В десяти из 14 регионов Приволжского федерального округа до 9 июля сохраняется пожарная опасность. При этом в Кировской, Нижегородской, Оренбургской, Самарской, Саратовской областях, а также в Татарии, Чувашии и Мордовии степень пожароопасности лесов оценивается как высокая, сообщает Гидрометцентр России.

Наиболее высокий класс пожарной опасности — пятый — объявлен в период с 4 июля по 8 июля в Оренбургской области. В отдельных юго-восточных районах Башкирии объявлен чрезвычайный класс пожароопасности. Аналогичная ситуация в Левобережье на территории Саратовской области.

В четырех регионах ожидается очень высокая температура воздуха. Так, в Оренбургской области 8 июля прогнозируется дневная температура воздуха в районе 33…38°С, в Татарии — до 30…35°С, в южной половине Самарской области воздух прогреется до 40 °C, в Ульяновской области — до 32…37 °С.

Относительно спокойная ситуация по степени пожароопансости ожидается в Марий Эл и Удмуртии. В Пензенской области до вечера 8 июля прогнозируют местами грозы и сильный порывистый юго-восточный ветер, в Пермском крае ночью и утром ожидается туман, в Башкири — грозы и усиление ветра до 17 м/с.

Как сообщало ИА REGNUM, в Поволжье на этой неделе пришла аномальная жара. Так, в середине недели 30 — 36-градусная жара ожидается в Нижегородской области, Чувашии, Удмуртии и Саратовской области. Причем в Саратовской области аномальная жара с превышением климатической нормы на 9 °C продлится в течение нескольких дней.