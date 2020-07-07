Рим, , 19:27 — REGNUM По данным на вечер вторника, 7 июля, в Италии умерли 34 899 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 30 (днем ранее — на 8), сообщили журналистам в министерстве здравоохранения.

Выздоровели 192 815 человек, за день этот показатель увеличился на 574 (днем ранее — на 133).

Число подтвержденных носителей выросло на 138 (днем ранее — на 208). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 241 956. В настоящее время заражены 14 242 человека — на 467 меньше, чем днем ранее.