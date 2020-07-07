Петрозаводск, , 19:14 — REGNUM Государственный обвинитель на заседании в Петрозаводском городском суде в отношении историка Юрия Дмитриева по делу о сексуальном насилии над приемной дочерью попросил назначить подсудимому наказание в виде 15 лет лишения свободы. Об этом 7 июля сообщает издание «Республика».

Напомним, историк, глава карельского отделения «Мемориала» Юрий Дмитриев был обвинен в педофилии. Однако 2018 году суд Петрозаводска вынес решение оправдать обвиняемого.

В суде гособвинители попытались доказать причастность историка к совершению развратных действий в отношении семилетней девочки (часть 3 статьи 135 УК РФ в редакции 2009 года), ее фотосъемке в целях изготовления порнографических материалов (пункт «в» части 2 статьи 242.2 УК РФ), а также к незаконному хранению основных частей огнестрельного оружия (части 1 статьи 222 УК РФ).

В результате судебного разбирательства по первым двум статьям Дмитриев был полностью оправдан. Но по статье о незаконном хранении оружия Дмитриев был признан виновным. Ему ограничили свободу на два года и шесть месяцев. В том же году сторона обвинения оспорила решение суда. В итоге Верховный суд Карелии направил дело на пересмотр.

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28 июня 2018 года 62-летний правозащитник был задержан. В тот же день следствие обратилось в суд с еще одним уголовным делом. Дмитриеву вменяются насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, а также изготовление детской порнографии, развратные действия в отношении несовершеннолетней и хранение деталей огнестрельного оружия.

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По версии следствия, Дмитриев на протяжении нескольких лет фотографировал обнаженной свою несовершеннолетнюю приемную дочь. Защита историка утверждала, что снимки он делал в медицинских целях.

7 июля 2020 года в Петрозаводском суде продолжилось рассмотрение дела Юрия Дмитриева. Сторона обвинения запросила для подсудимого 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

«Ожидается, что приговор Дмитриеву могут вынести уже в этот четверг», — сообщает издание.

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