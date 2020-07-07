Мурманск, , 19:12 — REGNUM Из резервного фонда правительства Мурманской области выделено больше двух миллионов рублей на закупку противовирусных препаратов. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

«Эти медикаменты предназначены для пациентов с бессимптомной и лёгкой формой коронавируса, которые находятся под динамическим наблюдением на дому», — уточнили в правительстве.

При амбулаторном лечении пациентам обеспечивается медицинское наблюдение, назначается курс лечения и предоставляются все необходимые лекарства.

Напомним, в Мурманской области за сутки выявили 158 новых случаев COVID-19, из них 128 — в областном центре. Обще число зараженных с начала эпидемии выросло до 6196, из них 3735 выздоровели. 21 человек скончался.