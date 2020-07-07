Ижевск, , 19:10 — REGNUM Ижевская гимназия имени Кузебая Герда выиграла грант Минпросвещения России. На реализацию проекта «Медиа-лаборатория этнокультурного образования» в рамках государственной программы «Развитие образования» организация получит 873 тыс. рублей, сообщает пресс-служба правительства Удмуртии.

Новое оборудование, которое планируется приобрести на средства гранта, позволит создавать интерактивные и высококачественные видеоуроки и лекции, онлайн-курсы и презентации, вебинары, мультипликационные проекты, дидактические игры и онлайн-трансляции.

По словам автора проекта Юлии Шахтиной, в рамках его реализации также планируется проведение лагерной смены для школьников.

Планируется также создать авторскую межрегиональную методическую сеть «Выль тулкым» — «Новая волна». Она объединит педагогов родного языка, представителей более 20 школ и различных учреждений Удмуртии, Башкирии, Марий Эл, Пермского края.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре прошлого года грант Минпросвещения России выиграл Ижевский социально-экономический лицей №45. Сумма гранта из средств федерального бюджета составила 5,3 млн рублей. Грант предоставляется по направлению «Развитие и распространение лучшего опыта в сфере формирования цифровых навыков образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным программам, имеющих лучшие результаты в преподавании предметных областей «Математика», «Информатика» и «Технология».

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