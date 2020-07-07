Лондон, , 19:05 — REGNUM Число умерших от COVID-19 выросло в Великобритании за прошедшие сутки на 155, достигнув отметки 44 391 человек, сообщает 7 июля минздрав страны.

По данным ведомства, за тот же период количество случаев заражения коронавирусом выросло в Британии на 581 и составило 286 349 человек.

Ведомство отмечает, что резкий прирост статистики связан с включением случаев, произошедших в течение выходных дней.

Как сообщало ИА REGNUM, Всемирная организация здравоохранения 11 марта официально объявила вспышку коронавируса пандемией.

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