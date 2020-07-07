Владимир, , 18:59 — REGNUM Во Владимире суд вынес приговор 52-летнему индивидуальному предпринимателю, которого признали виновным в мошенничестве при поставке в учреждения здравоохранения и социального обслуживания сливочного масла по госконтрактам. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

В 2018 году индивидуальный предприниматель заключил контракты на поставку сливочного масла в государственные бюджетные учреждения социального обслуживания и здравоохранения. Чтобы получить лишнюю прибыль, он закупал некачественное масло, которое по своим физико-химическим показателям не отвечало требованиям качества, безопасности, санитарным нормам и правилам, государственным стандартам. Не выполнив требования контракта, бизнесмен получил 1,5 миллиона рублей.

Мужчину признали виновным по статье «Мошенничество, совершенное в крупном размере». Вину он признал. Суд назначил наказание в виде одного года и шести месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Также бизнесмен должен возместить причинённый его действиями ущерб.