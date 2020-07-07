Ханты-Мансийск, , 18:58 — REGNUM В Югре троих выпускников не допустили к экзамену из-за повышенной температуры тела. Об этом на заседании регионального оперативного штаба заявил директор департамента образования и молодежной политики ХМАО Алексей Дренин.

Он отметил, что в сдаче единого госэкзамена приняли участие девять тысяч выпускников.

«Экзамены проводятся в соответствии со всеми требованиями Роспотребнадзора. Все привлекаемые на экзамены специалисты проходят тестирование на коронавирус. Работают входные фильтры — обеспечена термометрия, осмотр медицинскими работниками, обработка антисептиками. Все участники, а также лица, привлекаемые к проведению экзаменов, обеспечиваются средствами индивидуальной защиты», — сообщил Алексей Дренин.