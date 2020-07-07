Сыктывкар, , 18:47 — REGNUM В отношении директора сыктывкарской строительной фирмы возбудили уголовное дело — главу компании подозревают в растрате более 30 млн рублей дольщиков. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

По данным ведомства, компания «Вега» строила многоквартирный дом, используя средства граждан. В ходе прокурорской проверки выяснилось, что более 30 млн рублей участников долевого строительства израсходовали на цели, не связанные со строительством. Это стало причиной того, что стройка была остановлена. Квартиры в новом доме ждут 122 дольщика.

Материалы прокурорской проверки были направлены в орган предварительного расследования, по итогам их рассмотрения следственный орган возбудил в отношении директора фирмы-застройщика уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ («Растрата, совершенная с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере»).

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