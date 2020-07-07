Москва, , 18:22 — REGNUM Грозы с дождём и градом, а также ветер с порывами до 20 метров в секунду ожидаются в Москве вечером сегодняшнего дня, сообщает 7 июля официальный сайт столичного управления МЧС.

По данным специалистов Росгидромета, гроза и град ожидаются в Москве с 18:30 до 22:00.

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 18:30 до 22:00 7 июля по городу Москве местами ожидается кратковременный дождь, гроза, град, при грозе порывы ветра 15−20 метров в секунду», — указано в сообщении МЧС.

Жителям Москвы рекомендуют воздержаться от поездок на личных автомобилях, а также держаться подальше от деревьев, рекламных щитов и плохо закрепленных конструкций.

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