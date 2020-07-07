Тбилиси, , 18:15 — REGNUM Грузия готова оказать помощь Армении в борьбе с коронавирусом, заявила министр беженцев, труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии Екатерина Тикарадзе.

По ее словам, Грузия окажет соседнему государству ту помощь, с которой к ней обратится правительство Армении.

«Мы готовы предоставить Армении те средства, в которых она нуждается, если Армения заявит об этом», — отметила министр.

Напомним, что ранее высказывание министра здравоохранения Армении о том, что армянский метод борьбы с коронавирусом эффективнее грузинского, вызвало недовольство и критику со стороны властей и представителей минздрава Грузии, но после того, как в Армении обострилась эпидситуация, и премьер-министр, и министр здравоохранения Грузии неоднократно заявляли о том, что помогут Армении как с тестами, так и с другими необходимыми средствами и препаратами, если армянские власти обратятся за помощью.