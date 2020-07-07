Санкт-Петербург, , 18:21 — REGNUM Петербуржцы возмутились отменой бесплатных часов посещения некоторых крупных парков. Об этом сообщил депутат ЗакСа Борис Вишневский. По его мнению, это является «очередным безобразием», которое прикрывают борьбой с коронавирусом.

Екатеринский парк в ГМЗ «Царское Село» Дарья Драй © ИА REGNUM

Так, по непонятной для него причине был введен запрет на въезд в Александровский парк на велосипедах, отменены бесплатные — утренние и вечерние — часы посещения в Екатерининском парке Царского Села и Павловском парке. «Якобы временно отменены, но жители этому не верят, и я не верю», — заявил парламентарий.

Кроме того, по его сведениям, собираются ввести платный вход в Александровский парк.

«Жители Пушкина и Павловска — категорически против. Они требуют прекратить эти действия и развивать парки как свободные общественные пространства для жителей города, а не только для туристов», — заметил Вишневский.

Так, указывает он, если Александровский парк станет платным, местные жители, скорее, пойдут в Нижний или Баболовский парки, хотя они удалены от жилой части города и не оборудованы для прогулок людей с ограниченными возможностями, с детьми и колясками.

«Екатерининский парк сейчас закрыт для свободного посещения. Стоимость входного билета 150 рублей. Закрывая парк для бесплатного посещения, власти не только наносят урон городской среде Пушкина, но и лишают родителей места для спокойных прогулок с колясками, а многих жителей — привычного за 20−30 лет маршрута до работы. В парках с подавляющем большинстве стан мира вход свободный, платят только за посещение музейных экспозиций», — замечает депутат, указывая, что в Москве даже музей-заповедник Царицыно и прочие парки и сады у исторических усадеб открыты для посещения, пробежек и велопрогулок.

Местные жители через онлайн-петицию предлагают оставить Александровский парк бесплатным для всех, включая велосипедистов, даже запустить там велопрокат, Екатерининский и Павловский парки открыть для свободного посещения с 07:00 до 09:00 и с 18:00 до 22:00.

Депутат Вишневский заявил, что поддерживает требования жителей и собирается обратиться по этому поводу к главе министерства культуры РФ, в чье ведение входят парки.

Читайте ранее в этом сюжете: Петербуржцы жалуются на дороговизну прохода через Павловский парк