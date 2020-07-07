Челябинск, , 18:13 — REGNUM В Челябинске прокуратура требует от мэрии отремонтировать дороги. Поводом для этого стали результаты проверки, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

В ходе проверки оказалось, что на ряде улиц дорожное покрытие не соответствует ГОСТу. Среди них Лобырина, Шагольская, 2-ая Эльтонская, Хмельницкого, Героя России Молодова, а также Косарева между Комсомольским проспектом и улицей Братьев Кашириных.

Главе Челябинска после проверки было внесено представление. Но устроивших прокуратуру мер принято не было. Тогда прокурор обратился в Советский райсуд Челябинска.