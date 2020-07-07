Тбилиси, , 18:10 — REGNUM Правительство Нидерландов разрешило въезд в страну гражданам Грузии. Об этом сообщило посольство Грузии в Нидерландах.

Причем, от граждан Грузии, которые направляются в Нидерланды непосредственно из Грузии, при пересечении границы не будет требоваться предъявление какой-либо дополнительной документации, кроме стандартных документов, таких как билет в обоих направлениях и гостиничная бронь).

Что касается граждан Грузии, которые постоянно проживают в Австралии, Алжире, Новой Зеландии, Японии, Канаде, Марокко, Черногории, Руанде, Южной Корее, Сербии, Таиланде, Тунисе и Уругвае, при пересечении границы Нидерландов они должны представить вид на жительство или любой аналогичный ему документ.

Для граждан Грузии, которые имеют вид на жительство в других странах, въезд в Нидерланды ограничен.

Решением правительства Нидерландов, пассажиры обязаны в аэропорту носить маску, при въезде в страну они должны предъявлять декларацию о здоровье, которую могут заполнить по составленной правительством этой страны специальной форме, доступной по ссылке с сайта посольства.