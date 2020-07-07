Киев, , 18:01 — REGNUM В составе ВВС Польши осталось всего шесть истребителей МиГ-29, способных подняться в воздух. Такое положение сложилось благодаря усилиям Львовского государственного авиационного ремонтного завода, входящий в ГК «Укроборонпром».

Как утверждает Львовское территориальное управление Государственного бюро расследований, на предприятии установлен факт расхищения польских истребителей МиГ-29, прибывших на капитальный ремонт.

С каждого самолёта неизвестными злоумышленниками было похищено по 20 блоков бортового оборудования, содержащих драгоценные и ценные металлы.

Кроме польских самолётов, «разукомплектованию» подверглись и машины, прибывшие из частей ВВС Украины.

На данный момент польские истребители приобщены к уголовному делу по факту кражи в качестве вещественных доказательств.

Ремонт и модернизация всех самолётов остановлены на неопределенное время.

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