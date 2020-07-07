Нарьян-Мар, , 17:52 — REGNUM НА месторождениях Ненецкого автономного округа выросло число зараженных новой коронавирусной инфекцией. Как сообщили ИА REGNUM в администрации округа, за сутки выявлено еще 13 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

Пять случаев заражения выявлено на Инзырее и 8 на Южном Хыльчую. Один человек с Инзырея в состоянии средней степени тяжести доставлен в инфекционное отделение Ненецкой окружной больницы. Остальные зараженные имеют легкую форму заболевания и будут получать лечение амбулаторно, не выезжая с месторождений.

Кроме того, накануне в окружную больницу доставлены еще четверо пациентов с диагнозом COVID-19 с Хасырейского месторождения.

Таким образом, на сегодняшний день с начала пандемии в НАО зарегистрирован 171 случай заболевания коронавирусом. 76 человек находятся на лечении в разных формах, из них 15 — в стационаре Ненецкой окружной больницы. Всего выздоровело 93 человека, 2 — скончались от основных заболеваний в период лечения от коронавируса.

Комментируя новые случаи заражения коронавирусной инфекцией, зафиксированные на нефтяных месторождениях округа, врио губернатора НАО поручил подготовить письма в адрес компаний-недропользователей. Нефтяники, по словам Юрия Бездудного, должны контролировать соблюдение мер подрядными организациями, которых они приглашают для работы на промысле.

«Как я понимаю, недропользователи, которые привлекают этих подрядчиков, и должны нести всю полноту ответственности, в том числе за действия этих организаций. Мы сохраняем режим обсервации только для того, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции. В то же время подрядные организации недропользователей эту заразу к нам привозят. И теперь мы всем миром лечим. За нарушение режима обсервации подрядчики должны нести ответственность», — заявил Бездудный.