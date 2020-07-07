Екатеринбург, , 17:51 — REGNUM В Екатеринбурге стали чаще обращаться в службу скорой экстренной помощи. Об этом сообщил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в Instagram.

В мае 2020 года в скорую обратились 59 527 раз, в июне — 62 455. При этом число вызовов к пациентам, у которых подозревают COVID-19, стало резко больше (с 5040 до 9347).

«Ситуация по коронавирусу контролируемая», — уточняет губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области подтверждено 14 529 случаев заражения коронавирусом.