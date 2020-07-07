Санкт-Петербург, , 17:50 — REGNUM В ходе судебного процесса по делу об убийстве аспирантки Анастасии Ещенко историком Олегом Соколовым изучались материалы, хранящиеся в ноутбуке погибшей девушки. Среди рабочих и учебных документов был найден дневник Анастасии, записи которого датируются летом 2018 года.

Олег Соколов во время изучения ноутбука Ещенко в суде Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Девушка писала в нем не только о происходящих вокруг нее бытовых вещах, но оставляла в нем романтические послания к своему возлюбленному.

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«Я жду, верю, что мы можем быть вместе, можем быть счастливы. Я знаю, что так будет. Я живу, я люблю. Где вы сейчас, что вы делаете? Думаете ли обо мне? Хотели ли бы вы мне написать? Наверное нет. Это вирус моего века, который вы не принимаете», — написала девушка в своем электронном дневнике. Запись датируется 15 июля 2018 года.

«В последнее время, когда собираюсь записать хоть пару строк, почему-то все время думаю о вас. Ведь мы уже не в разлуке. Почти каждый день могу видеть вас, говорить с вами, прикасаться к вам, разделять с вами житейские мелочи, которые наполняют каждый день.

Я знаю, что вы любите меня, отчего мне грустно. Я чувствую себя виноватой во всех наших бедах и неприятностей, будто что-то мешает мне просто жить.

Я знаю, вы не любите этой обывательщины, крестьянщины. И все же мне хочется именно просто жить, не думая о том, что будет завтра. Жить легко и беспечно как в детстве. Я знаю, что это непростительно. Я знаю, что этого не будет никогда, особенно в нашей стране, где речь идет только о том, чтобы выжить. Я скучаю по дому, семье, по теплу, по природе и отношениям с людьми. Чувствую какую-то тяжесть.

Простите меня. Ну вот зачем-то извиняюсь перед вами, хотя пишу не вам?» — запись датируется 25 июля.

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«Вас со мной снова нет. Всегда, когда вы уезжаете, даже на день, мне непременно хочется говорить с вами, написать хоть пару строк, как будто вы будете это читать, но все же», — записала Ещенко 30 июля.

«Пока жду вашего звонка милый, дорогой, надеюсь вы не забываете обо мне. Я о вас всегда помню», — дописала девушка позже.

«Я знаю, как вам больно, я постараюсь хоть немного облегчить вашу боль, милый мой, дорогой», — зачитала написанное Анастасией Ещенко государственный обвинитель в ходе судебного заседания 6 июля.

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Отметим, следующее заседание суда по делу о резонансном убийстве состоится 8 июля.

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