Ульяновск, , 17:35 — REGNUM В Ульяновской области тесты на новую коронавирусную инфекцию предварительно дали положительный результат ещё у 108 человек. Такие данные опубликовало управление Роспотребнадзора со ссылкой на ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области».

По информации ведомства на вечер 7 июля, в регионе выявлено 6628 случаев заражения коронавирусом, в том числе за сутки — 108. В настоящее время под медицинским наблюдением остаются 4229 человек, сняты с наблюдения — 18 086 человек, выздоровели 3664 человека.

С начала пандемии в Ульяновской области проведено 127 738 лабораторных исследований, обследованы 119 664 человека.

По информации регионального оперативного штаба, наибольшее число случаев заражения коронавирусом выявлено в Ульяновске (в Засвияжском районе — 1110, Ленинском районе — 1017, Заволжском районе — 947, Железнодорожном районе — 523), Димитровграде (499 случаев) и Карсунском районе 347).

Как сообщало ИА REGNUM, по данным оперативного штаба России на 7 июля (10: 35 мск), в Ульяновской области продолжает лечение 2791 пациент, скончались 49 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ульяновской области суточное число выздоровевших превысило заразившихся