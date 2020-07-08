Стокгольм, , 08:01 — REGNUM 7 июля в Стокгольме состоялась очередная ежедневная пресс-конференция с участием генерального директора Агентства общественного здравоохранения Швеции Йоханом Карлссоном. Согласно его заявлению, эпидемиологическая ситуация в Швеции, связанная с пандемией коронавирусной инфекции, является более позитивной, чем в других странах. Об этом 7 июля сообщила газета Fria Tider.

По данным Агентства общественного здравоохранения Швеции, в мире коронавирусом заразились уже около 10,7 миллиона человек. Насчитывается 516 000 летальных случаев в результате заболевания COVID-19. В самой Швеции за последние сутки от COVID-19 скончались 14 человек, всего — 5 447 человек. За последние сутки было выявлено 283 новых случая инфицирования.

«Во многих частях мира ситуация выглядит проблематичной. В Соединенных Штатах Америки власти описывают ситуацию как неуправляемую… Мы также наблюдаем широкое распространение (прим.: коронавирусной инфекции) в Бразилии и Индии… Ситуация в Швеции сейчас более позитивная. У нас наблюдается тенденция к снижению, если мы говорим о выявляемых случаях. У нас очень мало тяжелобольных пациентов», — заявил Карлссон.