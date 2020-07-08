Стокгольм, , 08:08 — REGNUM В Швеции за прошедшие два месяца покупатели резко изменили свое поведение, совершая покупки в торговых сетях продуктов питания. Так, продажи пластиковых пакетов в крупнейших продуктовых сетях сократились более чем на 50%. Однако данный спад является скорее не повышенным вниманием к вопросам экологии, а результатом введенного 1 мая налога. Об этом 7 июля сообщило новостное агентство SVT Nyheter.

Журналистам SVT удалось пообщаться с представителями таких трех крупнейших шведских продуктовых сетей, как Ica, Coop и Axfood. Выяснилось, что что продажи пластиковых пакетов резко упали. Так, в беседе с журналистами представители Ica и Coop сообщили, что продажи сократились на 50%, а такие сети продовольственных магазинов, как Axfood Willys, Willys Hemma и Hemköp, зафиксировали 70-процентное снижение покупок пластиковых пакетов. Во всех перечисленных сетях отмечается колоссальное увеличение спроса на картонные или бумажные пакеты.

1 мая в Швеции был установлен специальный налог, поднявший цену на покупку пластиковых пакетов. Таким образом правительство попыталось ужесточить меры по использованию пластика в повседневной жизни граждан. Действия властей вполне оправданы, так как, по данным Шведского агентства по охране окружающей среды, ежегодное потребление пластиковых пакетов в 2019 году составило 74 штуки на человека.