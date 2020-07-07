Ханты-Мансийск, , 17:20 — REGNUM В Ханты-Мансийске приостановлена работа детских садов, в том числе дежурных групп. Об этом заявила 7 июля губернатор Югры Наталья Комарова на заседании окружного оперштаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.

Она также отметила, что каждый десятый случай заражения коронавирусом в ХМАО приходится на несовершеннолетних. А в Ханты-Мансийске с начала июля фиксируется серьёзный прирост случаев заражения новым коронавирусом.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Ханты-Мансийске в целях профилактики распространения коронавирусной инфекции убрали скамейки в общественных местах, чтобы у людей не было соблазна гулять по паркам, а также вести детей на детские площадки.