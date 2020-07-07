Москва, , 17:20 — REGNUM В России нет необходимости создания Министерства пропаганды, считает член высшего совета общероссийского движения «Сильная Россия» Александр Михайлов. По его словам, единственный существующий идеологический орган — Русская православная церковь не справился со своей задачей, а идея создания министерства пропаганды тоже бессмысленна, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Министерство пропаганды, как таковое, это исключительно придуманный бессмысленный орган, который не может существовать, так как у нас в России нет идеологии. Более того, даже те стандарты, которые я уже упомянул, а именно те христианские заповеди, которые существуют, носят абсолютно необязательный характер. Если мы говорим «не укради» по заповеди, то, если очень хочется, можно принять такой закон, который будет позволять украсть, убить и так далее. Поэтому я считаю, что в этой ситуации, к сожалению, многие люди, которые выступают за подобного рода структурирование нашего сознания, просто не знают многие вещи, как они существовали в прошлом», — пояснил Михайлов.

Напомним, с идеей создания в РФ Министерства пропаганды выступил первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по экспертизе общественно значимых законопроектов Артем Кирьянов. Он объяснил свои слова тем, что в РФ нет государственного органа, который полностью отвечает за пропаганду.

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