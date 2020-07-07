Уфа, , 17:24 — REGNUM После вмешательства прокуратуры медработники Туймазинской ЦРБ получили стимулирующие выплаты на общую сумму более 1,3 млн рублей в Башкирии. Об этом 7 июля сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

По сообщению пресс-службы ведомства, сотрудники прокуратуры установили, что медперсоналу Туймазинской ЦРБ, который работал с инфицированными коронавирусом пациентами, не были выплачены положенные им стимулирующие выплаты.

Отмечается, что после рассмотрения представления прокурора выплаты получил 21 работник этой больницы.

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