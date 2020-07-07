Воронеж, , 17:11 — REGNUM В Воронежской области снимаются ограничения в работе ряда торговых предприятий и услуг. Как сообщает ИА REGNUM, соответствующее решение принял губернатор Александр Гусев «на фоне снижения заболеваемости в регионе».

Полностью разрешается розничная торговля, в том числе в торговых центрах. Возобновят работу СПА-салоны, массажные салоны, сауны и бани. Запускается детский оздоровительный отдых (кроме палаточных лагерей), если отряды будут заполнены лишь на 50%.

Также разрешены оздоровительные процедуры в санаториях, но попасть туда могут только люди не старше 65 лет. При этом режим самоизоляции продлён до 20 июля.

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