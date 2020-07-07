Архангельск, , 17:05 — REGNUM В Архангельской области за сутки выявили еще 115 человек с новым коронавирусом. Число носителей SARS-CoV-2 с начала эпидемии выросло в регионе до 6534. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.

По данным статистики, 3393 человека уже выздоровели, на лечении находятся 3044 пациента.

Как сообщало ИА REGNUM, лидерство по числу зараженных удерживает Северодвинск — с начала эпидемии опасную инфекцию там подтвердили у 2736 человек. На втором месте — Архангельск с 2371 заболевшим.