Екатеринбург, , 17:27 — REGNUM В Свердловской областной клинической больнице (Екатеринбург) выявили около 140 случаев COVID-19 среди сотрудников медучреждения, сообщило издание «Ура.ру» со ссылкой на главврача Игоря Трофимова.

«Цифра близка к верной, но из них 92 сотрудника уже поправились и приступили к работе», — передаёт издание слова Трофимова.

Однако в оперштабе Свердловской области не подтвердили данные сведения. «Эта информация не находит подтверждения. Действительно, случаи с начала эпидемии фиксируются, но о 140 случаях информация в оперативный штаб не передавалась», — сообщили в структуре корреспонденту ИА REGNUM.

Как сообщало ИА REGNUM, ряд отделений больницы закрыты на карантин.