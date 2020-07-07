Москва, , 17:13 — REGNUM За первые шесть месяцев 2020 года жители Москвы оформили свыше 28,6 тысячи резидентных парковочных разрешений. Об этом сообщается на официальном портале мэра Москвы.

Около 15,7 тысячи резидентов получили новые разрешения. Остальная часть пришлась на лиц, которые продлили уже действующие разрешения.

В сообщении отмечается, что оформить разрешение на парковку можно непосредственно на портале мэра столицы. Причём за последние шесть месяцев около 40% всех разрешений были оформлены таким способом.

Напомним, резидентные парковочные разрешения позволяют водителям бесплатно оставлять машину на улицах своего района с 20:00 до 8:00. Документ оформляется на срок от одного года до трёх лет. По желанию можно также оформить разрешение на круглосуточную парковку — для этого необходимо внести плату в размере 3 000 рублей, 6 000 рублей или 9 000 рублей за один, два или три года соответственно.

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