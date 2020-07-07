Челябинск, , 17:02 — REGNUM Генеральная прокуратура России намерена разобраться с историей львёнка по кличке Симба, которого активисты спасли в Челябинской области. Об этом сообщает региональное управление ОНФ.

Поручение провести проверку дал президент Владимир Путин. Оно также адресовано МВД России. Ведомствам предстоит проверить сведения о фактах нарушения законодательства в сфере обращения с животными. О них речь шла на прошедшей ранее встрече главы государства с представителями некоммерческих организаций.

Среди участников встречи был и известный на Южном Урале зоозащитник, глава приюта для диких животных-инвалидов под названием «Спаси меня», ветеринар Карен Даллакян. Он и рассказал Путину о Симбе.

Отметим, львёнок был вызволен из рук «чёрных фотографов» на территории Дагестана. Затем его перевезли в Челябинск. Симбе оказали помощь в рамках всероссийской акции взаимопомощи под названием #МыВместе.

Также Даллакян обратил внимание президента на то, что «чёрные фотографы» предлагают туристам фотографироваться с измученными животными, и попросил обратить на это внимание. Путин пообещал отдать соответствующие поручения и в итоге выполнил своё обещание.