Москва, , 17:02 — REGNUM Внедрение «Автодата», необходимое для формирования в России «умных дорог», оставляет немало вопросов. Как заявил ИА REGNUM 7 июля директор по закупкам транспортных услуг FM Logistic Эдуард Миронов, в настоящее время при покупке магистрального тягача большинство производителей предлагают бесплатно или за символическую плату использовать собственное M2M-решение для контроля огромного количества параметров. По его словам, при покупке среднетоннажных и лёгких коммерческих автомобилей, а также легковых корпоративных автомобилей предустановленные М2М-решения менее распространены, но в любом случае перед выпуском транспортного средства в работу данные системы устанавливаются на автомобиль.

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«Насколько датчики в текущих M2M-решениях соответствуют технологии V2X — вопрос, ответ на который поможет понять срок наполнения единой телематической платформы «Автодата» необходимой информацией и, как следствие, срок реализации «умных дорог», — пояснил Миронов.

Однако основной вопрос, по его мнению, всё же — какой стандарт коммуникации V2X будет одобрен для использования в России. В настоящий момент в Европе и США разработано несколько стандартов на основе WiFi, LTE, 5G и так далее.

«Вопрос безопасности таких систем также крайне важен, так как по сути текущие телематические решения уже передают данные на сервера компаний, являющихся провайдерами данных систем. Если данные будут обобщены, систематизированы и к ним получит несанкционированный доступ мошенник, то мы можем увидеть всплеск краж груза на дорогах, чего никак нельзя допустить», — добавил Эдуард Миронов.