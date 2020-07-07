Жаркое забайкальское лето в самом разгаре. Дети и подростки много времени проводят на открытом воздухе, наслаждаясь отдыхом. Однако зачастую они даже не догадываются о возможной опасности, которую несет такое погодное явление, как гроза. О правилах безопасного поведения в непогоду напоминает маленьким жителям края и их родителям Главное управление МЧС России по Забайкальскому краю.
Грозы являются скоротечным по времени атмосферным явлением, но при этом несут в себе немало опасностей, главная из которых — молния. Молния — это мощный электрический разряд, способный при попадании в человека нанести серьезный вред здоровью. Поэтому прежде чем отправлять ребенка на отдых к бабушке в деревню или детский лагерь, родителям следует провести с детьми беседу об этом явлении и подробно рассказать о действиях во время грозы.
По данным синоптиков, в Алтайском крае в период с 7 по 8 июля сохранится высокая пожароопасность (4 класс горимости), местами по западу края чрезвычайная пожароопасность (5 класс горимости).
В этот период населению следует быть предельно внимательным при обращении с огнём. Практически во всех случаях возникновения пожаров — это дело человеческих рук и низкой сознательности граждан — спасатели.
7 июля во второй половине дня и вечером в западных и южных районах Иркутской области, а также — 8 и 9 июля — ожидаются сильные дожди, в селеопасных районах очень сильные дожди, ливни, грозы, град. Прогнозируется также усиление ветра до 15−20 метров в секунду. Об этом сообщает Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.