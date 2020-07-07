На большей части территории России, в том числе в Москве, установилась очень жаркая погода. Во множестве регионов объявлен оранжевый уровень опасности в связи с сильным зноем. Аномальная жара чревата возникновением других опасных погодных явлений, в том числе ливней, штормового ветра, ураганов, гроз с градом. В эти дни приходят тревожные погодные вести и из других стран мира.

О погоде и погодных катаклизмах в России и мире — в трансляции ИА REGNUM.