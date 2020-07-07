Нур-Султан, , 16:45 — REGNUM Президент Казахастана Касым-Жомарт Токаев сегодня, 7 июля, подписал кодекс «О здоровье народа и системе здравоохранения». Данный кодекс подразумевает повышение возрастного ценза для продажи табачных изделий с 18 до 21 года.

«Главой государства подписан кодекс Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения», — сообщили в пресс-службе президента Казахстана.

Ранее этот кодекс был одобрен парламентом Казахстана. В кодексе прописано, что приобретать табачные изделия могут лица достигшие 21-летнего возраста. Стоит отметить, что ранее в Казахстане продажу алкоголя разрешили также только лицам, достигшим 21-летнего возраста.

Кроме того, кодекс содержит положение, согласно которому, граждане вправе согласиться на лечение и другие медицинские вмешательства, в том числе профилактические прививки, или отказаться от них.