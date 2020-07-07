Улан-Батор, , 16:41 — REGNUM В Монголии за минувшие сутки выявили 5 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил директор Национального исследовательского центра инфекционных заболеваний Дулмаагийн Нямхуу.

«За минувшие сутки в четырех лабораториях были сделаны анализы на коронавирус 757 людям. У 752 из них не был обнаружен коронавирус. А у 5 человек обнаружен COVID-19, они прибыли из России через погранпереход Кяхта-Алтанбулаг», — сообщил Дулмаагийн Нямхуу.

Пациенты, у которых был обнаружен коронавирус, являются студентами, учившимися в России.

По данным министерства здравоохранения Монголии, общее количество заражения коронавирусом нового типа в стране достигло 225, за минувшие сутки выздоровели 6 человек, таким образом, общее число выздоровевших составляет 194.