Москва, , 16:40 — REGNUM В 2020 году Всероссийский молодежный образовательный форум «Территория смыслов» подразумевает одновременное проведение равнозначных и взаимодополняющих друг друга офлайн и онлайн-форматов форума. К старту форума создается онлайн-платформа «ТС База», она позволит выстроить качественную работу с участниками, которые физически не находятся на территории, но являются полноправными участниками форума, и создать максимальное взаимодействие между офлайн и онлайн-участниками.

Онлайн-платформа будет доступна трем типам участников: Мастеру-участнику (физически находится на площадке Форума офлайн), цифровому Аватару (участник входят в мини-команду Мастера-участника и участвует онлайн), онлайн-участнику (регистрируется в АИС «Молодежь России», «посещает» лекции, имеет возможность задавать вопросы спикерам и гостям через платформу).

В быстро меняющихся условиях Росмолодежь активно переходит в онлайн-пространство, использует новые форматы работы в своих мероприятиях. Всероссийская форумная кампания 2020 года трансформирована с учетом вызовов времени и проходит во взаимодополняющих онлайн и офлайн-форматах.

Одним из примеров — успешно прошедший онлайн-форум «Zавтра», созданный молодежью (выпускниками форумной кампании 2019 года) для молодежи. Форум стал прототипом онлайн-форматов мероприятий с доступным контентом и новыми цифровыми решениями. Партерами форума выступила Автономная некоммерческая Организация «Россия — страна возможностей», которая также является партнером форума «Территория смыслов».

«Территория смыслов» — это один из форумов, где интерактивный формат доставки образовательного контента, синергия участников в офлайн-пространстве и цифровых участников позволит стереть границы времени и территорий», — считает заместитель руководителя Росмолодежи Григорий Гуров.

В рамках платформы будут предоставлены все необходимые инструменты для работы, образования и коммуникации.

Несмотря на онлайн и офлайн-форматы, представители двух типов «Мастер-участник» и «цифровой Аватар» смогут подать заявку на Всероссийский конкурс молодежных проектов Федерального агентства по делам молодежи.

В рамках Форума офлайн и онлайн-участников ожидают различные форматы мероприятий: Диалог на равных, выступление профильного спикера смены, выступление Motive talk, карта дня, нетворкинг, точки смыслов и многое другое. Миссия Форума — способствовать всестороннему развитию личности молодого гражданина России.

«От года к году мы планомерно развиваем все форумные активности, в этом году пришла очередь запускать онлайн-платформу. Учитывая эпидемиологическую обстановку во всем мире, не сделать этого сейчас, значило бы отказаться от прогресса. Благодаря запуску «ТС База», мы собираемся не только сохранить количество участников каждой смены форума, но и увеличить его, заодно повысив вовлечённость ребят в #ТСonAir», — поделился программный директор Форума Матвей Навдаев.

Напомним, Форум «Территория смыслов» проводится с 2015 года, до 2018 года он проходил во Владимирской области. С 2019 года площадкой Форума стала Мастерская управления «Сенеж» в Подмосковье.

Организаторами Форума выступят Федеральное агентство по делам молодежи и АНО «Россия страна возможностей», образовательный партнер — Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики».