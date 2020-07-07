Москва, , 16:38 — REGNUM Федеральная служба безопасности России просит Лефортовский суд Москвы арестовать советника генерального директора «Роскосмоса» Ивана Сафронова. Об этом сегодня, 7 июля, сообщает пресс-служба суда.

Напомним, что ранее стало известно о задержании советника генерального директора «Роскосмоса», журналиста Сафронова сотрудниками ФСБ. Он обвиняется в государственной измене.

В ФСБ уточнили, что Сафронов выполнял задания одной из спецслужб военного блока НАТО, собирал и передавал ее представителю составляющие государственную тайну сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности Российской Федерации.

Стоит отметить, что Сафронов стал советником Дмитрия Рогозина совсем недавно — 18 мая. Сам Рогозин заявил, что его советник не имел никакого доступа к государственной тайне и его задержание с работой в государственной корпорации не связано.