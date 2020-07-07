Тулун, Иркутская область, , 16:32 — REGNUM

В городе Тулун Иркутской области продолжает работу группа «Молодёжки ОНФ». В районе ЛДК участники команды приводят в порядок территорию и освобождают улицы от разрушенных наводнением летом 2019 года строений. Накануне в Тулуне начала работать военная техника. Экскаватор на базе «Камаза» и инженерная машина разграждения сносят аварийные постройки. Ежедневно задействовано более 10 единиц техники, в том числе и тяжелая — бульдозеры, самосвалы, погрузчики, фискари. На сегодняшний день в порядок приведено около 12 гектаров площади. Процесс осложняется сильной заболоченностью местности:

«Работа проходит в ежедневном формате, без выходных. Мы засыпаем болота, организовали технологическую площадку для стоянки военной техники. У «Молодёжки ОНФ» есть идея: после того, как наведем порядок, оборудовать в районе ЛДК спортивную площадку. Хотелось бы назвать ее «Молодёжная». Если местная администрация поддержит наше начинание, будем рады помочь в ее сооружении», — рассказал журналистам заместитель руководителя Исполкома ОНФ, член Центрального Штаба ОНФ Игорь Кастюкевич.

Военная техника будет работать в ЛДК до тех пор, пока участники команды максимально не освободят микрорайон от полуразрушенных строений.

«При такой поддержке мы быстрее приведем микрорайон в порядок. Дома, в которых до сих пор живут люди, не сносим. Ситуации бывают разные: кто-то еще не выбрал новое жилье или в процессе оформления жилищного сертификата. Работаем персонально с каждым, проводим подворовой обход. Остальная территория, которая серьезно захламлена, нуждается в расчистке и дальнейшем благоустройстве, — подчеркнул Игорь Кастюкевич.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, группа «Молодёжки ОНФ» приступила к работе в Иркутской Области с 15 июня. 50 человек — участники команды из разных регионов страны оказывают юридическую и адресную помощь жителям, а также проводят повторный мониторинг проблем, которые остались спустя год после наводнения. Мониторинг проходит в 3 районах: Тайшетском, Нижнеудинском и Тулунском. Уже опрошено около 1200 человек.

Для более быстрого и эффективного взаимодействия с местным населением запущен сайт Тулун2020.РФ. Информационный ресурс уже работает. Любой житель может рассказать о своей проблеме.

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