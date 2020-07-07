Москва, , 16:34 — REGNUM Разъяснять правила проживания в городской среде следует со школьной скамьи. Об этом 7 июля заявил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, сообщает Интерфакс.

Для этой цели чиновник предложил добавить специальный предмет в школьную программу. Таким образом удастся повысить уровень урбанистического образования граждан, что является, по мнению Кузнецова, немаловажным обстоятельством.

«Нужно ввести предмет, разъясняющий правила проживания в городах. Это про парковку, про мусор, про территорию, о том, что такое соседское право и многое другое. На первый взгляд, очевидные вещи», — сказал Кузнецов.

как сообщало ИА REGNUM, Кузнецов заявил о том, что требования к противопожарной безопасности в России следует изменить.

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