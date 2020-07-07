Ханты-Мансийск, , 16:24 — REGNUM В столице Югры пропали скамейки в общественных местах, парках и детских площадках. Об этом сообщают «Новости Югры» со ссылкой на пресс-службу администрации Ханты-Мансийска.

Как пояснили в мэрии, скамейки убираются, чтобы у людей не было соблазна гулять по паркам, а также вести детей на детские площадки.

Напомним, Ханты-Мансийск в последнее время лидирует в регионе по числу заражений коронавирусной инфекцией. Югра находится на нулевом цикле готовности к выходу из ограничительных мероприятий.