Саратов, , 16:25 — REGNUM На территории Саратовской области установилась сильная жара до +41 градуса. В связи с этим в региональном МЧС объявили оранжевый уровень погодной опасности.

В период с 8 по 10 июля 2020 года в Александрово-Гайском районе пожарная опасность сохранится и достигнет 5-го класса с дальнейшим распространением по всей области.

Кроме жары, в регионе 8 июля прогнозируются грозы со шквалистым усилением ветра до 23 м/с. Температура воздуха будет около отметки в 40 градусов тепла.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Саратовской области в течение нескольких дней продлится аномальная жара с превышением климатической нормы до 9 градусов.

Читайте также: В Саратовской области прогнозируется аномальная жара