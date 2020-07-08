Москва, , 09:00 — REGNUM Две роковые ошибки совершил в своей жизни актер Михаил Ефремов: сел пьяным за руль в один роковой вечер и взял себе в адвокаты Эльмана Пашаева. О происходящих на наших глазах двух карьерных суицидах рассуждает автор ИА REGNUM Александр Халдей.

Михаил Ефремов на следующее утро после аварии Цитата видео Россия 24

Ефремов и без Пашаева не отличался позитивным имиджем, но даже его попытки как-то заработать очков в обществе демонстративным покаянием были попраны данным юристом. При всем сочувствии нашего народа к кающимся грешникам вообще и кающимся пьяницам в частности, всякое слово ефремовского защитника становится очередной палкой в дребезжащее колесо ефремовской репутации.

Известно, что скандал — это не всегда плохо, а в шоу-бизнесе это часто даже хорошо. Но выдумывая одно скандальное заявление за другим, Пашаев реально вредит своему подзащитному, сильно портя общественное мнение, которое, вроде бы, должен был улучшать. Почему? Он что, не понимает, что делает? Пока что выглядит так, что юрист банально некомпетентен, и ставит своей задачей не задобрить публику, а раздеть Ефремова. Как адвокату, который взялся за заведомо токсичное дело, ему нечего терять, у него самого с репутацией всё очень плохо. В некотором роде это уже стало предвестником его наказания: даже если его не посадят, благодаря своему защитнику он станет токсичным: от либералов от открестился, а ненависть народа заслужил.

Читайте статью Александра Халдея «Ефремов уничтожает свои шансы на будущее».