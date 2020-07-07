Санкт-Петербург, , 16:22 — REGNUM К бывшему заместителю главы ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, генерал-майору внутренней службы Ивану Абакумову пришли с обысками собственные коллеги. После скандальной истории с подделкой больничного листа, его подозревают в злоупотреблении служебными полномочиями. Об этом 7 июля сообщает региональное издание «47news».

Как стало известно СМИ, обыски проходят как в доме на дачном участке Абакумова в поселке Пятиречье Приозерского района Ленинградской области, так и в офисе Фонда содействия программам ГУВД Санкт-Петербурга и Ленобласти в здании на улице Красных Текстильщиков и в его квартире в Петербурге. Следственные действия связаны с уголовным делом о злоупотреблении должностными полномочиями.

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По данным источника, в материалах уголовного дела исследуется, как неустановленные сотрудники ГУ МВД вмешивались в дела Фонда вопреки интересам службы, обеспечивая незаконное систематическое привлечение денег от петербургских бизнесменов.

Отметим, ранее ИА REGNUM сообщало, что в отношении Абакумова было возбуждено уголовное дело по факту подделки документа — по версии слеждствия, он предоставил работодателю поддельный больничный лист, якобы лежал в больнице с высоким артериальным давлением. Позже выяснилось, что в это время он вместе с семьей ездил на море отдыхать.

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