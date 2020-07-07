Бишкек, , 16:16 — REGNUM Правительство Киргизии намерено открыть дневные стационары для пациентов с коронавирусом и внебольничной пневмонией в 40 районах страны. Об этом сегодня, 7 июля, на брифинге заявил премьер-министр Кубатбек Боронов.

По словам высокопоставленного чиновника, Бишкекская мэрия тоже планирует организовать еще пять дополнительных дневных стационарных центров в столице республики.

Глава правительства отметил, что в городе Бишкеке для больных с внебольничной пневмонией уже подготовлено 2062 койко-мест, в том числе 69 в палатах интенсивной терапии.