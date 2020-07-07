Астрахань, , 16:10 — REGNUM Житель Астрахани, который подозревается в подготовке теракта и помощи террористам, был задержан правоохранительными органами по месту жительства. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного правительства.

При обыске дома у астраханца 1987 года рождения нашли сигнальный пистолет системы «ПМ», кустарно переделанный под стрельбу боевыми патронами, магазин к нему, девять патронов, гранату РГД-5, гранату Ф-1, два запала УЗРГМ-2 и запрещённую экстремистскую литературу.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 7 июля в ФСБ сообщили о задержании местного жителя, который готовил теракт в административном здании. По информации правоохранительных органов, он собирался присоединиться к незаконным вооружённым формированиям ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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