Казань, , 16:24 — REGNUM Профессор Казанского федерального университета Юрий Переведенцев, прогнозируя погоду на июль, рассказал, что если антициклон, установивший погоду, станет блокирующим, то жара в республике задержится надолго. Подобная аномалия стояла в 1972 и 2010 годах из-за проникающих восточных ветров из Казахстана.

На протяжении всей недели в Татарии температура воздуха прогреется до +32−35 градусов. Лишь 10 и 11 июля температурный столбик понизится днем на 5−6 градусов, но и эти показатели выше климатической нормы, отметил ученый. Кроме того, в республике установится почти безветренная погода (от 3 до 5 м/с), незначительные осадки возможны лишь ночью 9 и 10 июля. Установившийся над регионом антициклон, способствует загрязнению воздуха. Также сильна радиация, в том числе ультрафиолетовая. Возможны солнечные и тепловые удары, в связи с чем жителям рекомендуется носить головные уборы, предостерег Переведенцев.

ИА REGNUM напоминает, что в Казани после реконструкции откроются пляжи «Большое Лебяжье» и «Комсомольский», а также место отдыха «Малое Лебяжье». Уже оборудованы современные пляжные зоны для безопасного и комфортного отдыха казанцев.

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