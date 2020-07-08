Стокгольм, , 08:00 — REGNUM В столице Швеции резко сократилось число диагностированных диагнозов, связанных с онкологическими заболеваниями. Так, число соответствующих диагнозов в период с мая по апрель этого года сократилось на 30%, согласно статистике Фонда борьбы с раком. Однако такой резкий спад вовсе не является чем-то неожиданным, а есть следствие пандемии коронавирусной инфекции. Об этом 7 июля сообщила новостная служба Sveriges Radio.

«Можно видеть, как резко сократилось количество обращений в первичном звене системы медико-санитарной, и соответственно это означает, что число диагностированных пациентов с раком также уменьшилось. В Стокгольме сообщается о 30-процентном сокращении случаев заболевания раком по сравнению с прогнозами на этот период», — заявила Ульрика Сандхольм, руководитель подразделения по уходу и оказанию медицинской помощи Фонда борьбы с раком.

Сандхольм также подчеркнула, что причиной снижения случаев заболевания рака является пандемия коронавируса и, как правило, все меньше и меньше людей обращаются за оказанием первичной помощи. Она отмечает, что время часто является важным фактором, когда речь идет об онкологических заболеваниях, и призывает людей обращаться за медицинской помощью, когда это необходимо, а не ждать. Упущенные дни и даже недели, настаивает специалист, рискуют обернуться во вред самому пациенту.