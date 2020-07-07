Москва, , 16:01 — REGNUM Сторона защиты Сергея Захарова, погибшего в результате аварии, которую в центре Москвы устроил актёр Михаил Ефремов, намерена требовать от суда, чтобы процесс по делу проходил в открытом режиме. Об этом заявил адвокат семьи погибшего водителя Александр Добровинский.

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Он подчеркнул, что решение о том, в каком формате проводить заседания, будет принимать суд.

«Но когда мне зададут вопрос: какой, открытый или закрытый процесс, я скажу о том, что мы хотим сделать так, чтобы процесс был открытым», — заявил в интервью Москве 24 Добровинский.

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Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 6 июля, ГУ МВД России по Москве завершило предварительное расследование по уголовному делу в отношении актера Михаила Ефремова, обвиняемого в смертельной аварии, которую он совершил 8 июня в центре Москвы в состоянии сильного алкогольного опьянения. Далее с материалами расследования будут ознакомлены потерпевшие, обвиняемый и адвокаты, после чего его передадут в прокуратуру.

Добавим, что ранее адвокат Ефремова Эльман Пашаев заявлял, что его подзащитный своей вины в произошедшем не признаёт. По его словам, он собрал достаточно доказательств невиновности актёра.

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