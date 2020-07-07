Астрахань, , 16:01 — REGNUM В Астраханской области в отношении жителя областного центра, задержанного за подготовку теракта, возбуждено уголовное дело по двум статьям. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного правительства.

Следственное подразделение УФСБ России по Астраханской области возбудило уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного уголовным и статьями ч. 1 ст. 205 и ч. 2 ст. 205.5 («Террористический акт» и «Участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической»).

Как уже сообщало ИА REGNUM, астраханец 1987 года рождения был задержан 7 июля. По данным ФСБ, он готовил вооруженные нападения на административные здания и собирался вступить в незаконные вооружённые формирования террористов.

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